طرح 43 مصنعًا بـ "الروبيكي" بتسهيلات كبيرة، تعرف على الشروط (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان طرح 43 مصنعًا على المستثمرين بتسهيلات كبيرة.

المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي

امتلك مصنعك في المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي بتسهيلات كبيرة وتقسيط حتى 5 سنوات، التقديم متاح حتى 25 ديسمبر من خلال رابط منصة مصر الصناعية الرقمية.





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