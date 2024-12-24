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وزير العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات خلال شهر - أخبار كلمتك

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وزير العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات خلال شهر - أخبار كلمتك

وزير العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات خلال شهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - وافق محمد جبران، وزير العمل اليوم الثلاثاء على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف، و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف، و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.

وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.

وقال الوزير إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، إضافة إلى تعويضات من بند الحوادث المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفى، و20 ألفاً للمصاب.

جدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا، في صرف 6 منح كل عام.

وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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