رابط الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. وخطوات ‏الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. بعد إعلان أسماء الفائزين، ترتفع معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 وطريقة الحصول عليها.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمتقدمين معرفة أسماء الفائزين في القرعة، والحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، من خلال الــضــغـــط هـــنــــــــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

- الخطوة الأولى: زيارة بوابة المصرية الموحدة للحج، مـــن هـــنــــــــــــــــــــا.

- الخطوة الثانية: الضغط على الاستعلام عن نتيجة القرعة.

- الخطوة الثالثة: إدخال البيانات المطلوبة.

- الخطوة الأخيرة: ستظهر بيانات المتقدم والنتيجة.

قرعة الحج الإلكتروني

وأجرت الغرف السياحية بوزارة السياحة والآثار القرعة الإلكترونية بالأمس الإثنين 23 ديسمبر، لاختيار 31 ألف متقدم للحج من بين حوالي 60 ألف شخص، منهم 32 ألفًا و671 من النساء بنسبة 56.2%، و25 ألفًا و422 من الرجال بنسبة 43.8%.

عدد المتقدمين للحج السياحي

وبلغ عدد المتقدمين للحج السياحي الـ5 نجوم نحو 8 آلاف و260 مواطنًا، وبلغ عدد المتقدمين للمستوى البري نحو 8 آلاف و605 مواطنين، والمتقدمين للمستوى الاقتصادي «طيران» نحو 41 ألفًا و228 مواطنًا.

الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025

وعقب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، إذا كنت من الفائزين، عليك التواصل على الفور مع الشركة السياحية، والإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، منها دفع قيمة البرنامج وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة «جواز السفر وشهادات التطعيم».

أسعار الحج السياحي 2025

- سعر الحج السياحي خمس نجوم «أ» من ساحة الحرم وحتى 250 متر بـــ 580 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي خمس نجوم «ب» من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بـــ 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- سعر الحج السياحي اقتصادي «أ» موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر بـــ 295 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي اقتصادي «ب» موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بـــ 275 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي اقتصادي «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد التسكين بها بـــ 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سعر الحج السياحي بري «أ» موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي بري «ب» موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها بـــ 225 ألف جنيه.