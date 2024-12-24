مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سفيرة البحرين تسلم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سفيرة البحرين تسلم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي - أخبار كلمتك

سفيرة البحرين تسلم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً -  استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، والمشاركة في المنتديات العلمية المختلفة في كلا البلدين.

 

وزير الأوقاف يستقبل سفيرة مملكة البحرين بمصر

 رحب وزير الأوقاف بـ سفيرة البحرين، التي أعربت عن تقديرها لوزير الأوقاف، مشيدة بدور الوزارة المتمثل في محاورها الاستراتيجية الأربعة، وبالأخص منها: محوري صناعة الحضارة  وبناء الإنسان.

af16c6d6f9.jpg

أكد وزير الأوقاف تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي، ومد أواصر التعاون مع جميع الدول العربية والإسلامية.

 

سفيرة البحرين تشيد بدور وزارة الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم وأهله

 كما شهد اللقاء استعراض ما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضارية في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ودور المملكة في ترسيخ الفكر الوسطي من خلال مؤسساتها الدينية.

وأشادت السفيرة  بدور وزارة الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم وأهله بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين، التي نظمتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

f1d659fbf9.jpg

جدير بالذكر أن السفيرة سلمت معالي وزير الأوقاف دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي، الذي يعقد في مملكة البحرين برعاية الملك حمد بن عيسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق