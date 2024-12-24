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النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

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النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:46 صباحاً - جددت وزارة النقل، مناشدتها المواطنين، بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء ضرورة الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقانات وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات، مناشدة المواطنين المشاركة في التوعية في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين إزاء السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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