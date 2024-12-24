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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:46 صباحاً - جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي.. يبحث العديد من الطلاب، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول بكافة المحافظات، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة بورسعيد

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الدقهلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة الإسماعيلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الفيوم

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في بني سويف

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الأثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في سوهاج

السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط.

الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

الإثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة الشرقية

- يوم الخميس 9 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في قنا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان علوم.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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