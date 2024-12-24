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مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

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مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً -  أعلنت شركة مطار القاهرة الدولي، حقيقة وقوع تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

 

حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

 وقالت الشركة: في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على التواصل المستمر واطلاع العملاء بطبيعة الأمور على أرض الواقع بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والوضوح، نعلن المستجدات المتعلقة بما حدث اليوم في مبنى الركاب رقم (2) بـ مطار القاهرة الدولي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء أمس الاثنين، حدث تشغيل غير مقصود لإحدى رشاشات المياه التابعة لمنظومة الحماية المدنية، والتي أدت إلى حدوث تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة داخل المبنى.

 

خطوات شركة مطار القاهرة للتعامل مع الحادث

 وأشارت الشركة إلى أنه على الفور، تم السيطرة على الموقف بواسطة الفرق المختصة، وعادت جميع العمليات التشغيلية بالمبنى إلى طبيعتها بالكامل دون أي تأثير على حركة الرحلات أو كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكدت شركة مطار القاهرة الدولي على التزامنا الدائم بضمان سلامة جميع الركاب والعاملين، وحرصها الدائم على خدمة المسافرين وتقديم أعلى جودة من الخدمات لهم عبر مطار القاهرة الدولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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