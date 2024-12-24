مشاهير العرب - تفاصيل تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان بعد تصريحه عن نصر الله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان بعد تصريحه عن نصر الله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير: صلاح جاهين صرف عليّ وخلاني أعدي لبر الأمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير: صلاح جاهين صرف عليّ وخلاني أعدي لبر الأمان - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، والمشاركة في المنتديات العلمية المختلفة في كلا البلدين.

ورحب وزير الأوقاف بالسفيرة، التي أعربت عن تقديرها لوزير الأوقاف، مشيدة بدور الوزارة المتمثل في محاورها الاستراتيجية الأربعة، وبالأخص منها: محوري صناعة الحضارة وبناء الإنسان.

وأكد وزير الأوقاف تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي، ومد أواصر التعاون مع جميع الدول العربية والإسلامية.

وشهد اللقاء استعراض ما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضارية في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ودور المملكة في ترسيخ الفكر الوسطي من خلال مؤسساتها الدينية.

وأشادت السفيرة بدور وزارة الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم وأهله بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين، التي نظمتها الوزارة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن السفيرة سلمت وزير الأوقاف دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر الحوار الإسلامي، الذي يعقد في مملكة البحرين برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى.

اقرأ أيضاً
مصر تشرفت بذكرها في كتاب الله.. نص كلمة وزير الأوقاف بالمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

موهبة متميزة في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني.. وزير الأوقاف يدعم الطفلة «هاجر المعصراوي»

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بطريقة احترافية، إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين بمطار الغردقة (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق