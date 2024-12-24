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وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير الياباني الجديد في مصر، فوميو إيواي، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

تناول اللقاء المشروعات المشتركة بين الجانبين، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (EJ-JUST)، التي تُعد مركزًا إقليميًا للتميز العلمي، ومشروع معاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ-KOSEN)، الذي يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر. كما استعرض الاجتماع التقدم في برنامج تنمية الموارد البشرية الذي يشمل منحًا دراسية وبرامج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون مع اليابان يُعد نموذجًا متميزًا للشراكات الدولية في تطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم في إعداد كوادر مصرية وإفريقية متميزة تسهم في التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن فخره بالشراكة مع مصر، مؤكدًا التزام اليابان بدعم التعليم وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مع الإشادة بالمشروعات المشتركة مثل الجامعة المصرية اليابانية ومعاهد الكوزن.

في ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروع التكريم، مؤكدين التزامهما بمواصلة التعاون المثمر لتحقيق التنمية المشتركة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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