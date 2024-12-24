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تداول 16 ألف طن و1048 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 16 ألف طن و1048 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن و1048 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1048 شاحنة و188 سيارة 

 

موانئ البحر الاحمر 

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 463 شاحنة و171 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 585 شاحنة و17 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم  لمغادرة السفينتين الحرية وعمان، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، عمان وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة وامل، كما تم تداول 2900 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 

وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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