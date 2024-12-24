تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمحافظات.. الكيفية والمواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. يبحث العديد من الطلاب عن موعد انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول في المحافظات، وطريقة عقدها للطلاب.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الأول تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية تستمر من يوم 29 وحتى يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل، لتجهيز وتهيئة الطلاب للامتحانات النهائية.

انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في المحافظات حتى الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأضافت الوزارة، أنه في اليوم الأول من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم عقد مادتين، وفي اليوم الثاني يتم عقد مادتين، وفي اليوم الثالث يتم عقد مادة واحدة فقط.

أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وتابعت الوزارة، أن معلم الفصل يتولى مهمة وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك بناءً على توجيهات الموجه الأولى للصفوف الأولى.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأكدت الوزارة، أنه يتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في صورة «اجتاز أو لم يجتاز»، مشددة على المديريات بعدم الإدلاء بأي تفاصيل عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي إلا بقرار من الوزارة.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أكدت الوزارة، على المديريات بضرورة التنبيه على المعلمين، بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يوميًا عقب انتهاء عقد الامتحانات، حتى لا يتأخر تصحيح أي مادة لوقت آخر مهما كانت الظروف، مؤكدة على المعلمين بعدم المغادرة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول.