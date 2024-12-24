النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمحافظات.. الكيفية والمواعيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمحافظات.. الكيفية والمواعيد - أخبار كلمتك

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمحافظات.. الكيفية والمواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. يبحث العديد من الطلاب عن موعد انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول في المحافظات، وطريقة عقدها للطلاب.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الأول تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية تستمر من يوم 29 وحتى يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل، لتجهيز وتهيئة الطلاب للامتحانات النهائية.

انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في المحافظات حتى الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأضافت الوزارة، أنه في اليوم الأول من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم عقد مادتين، وفي اليوم الثاني يتم عقد مادتين، وفي اليوم الثالث يتم عقد مادة واحدة فقط.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وتابعت الوزارة، أن معلم الفصل يتولى مهمة وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك بناءً على توجيهات الموجه الأولى للصفوف الأولى.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأكدت الوزارة، أنه يتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في صورة «اجتاز أو لم يجتاز»، مشددة على المديريات بعدم الإدلاء بأي تفاصيل عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي إلا بقرار من الوزارة.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أكدت الوزارة، على المديريات بضرورة التنبيه على المعلمين، بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يوميًا عقب انتهاء عقد الامتحانات، حتى لا يتأخر تصحيح أي مادة لوقت آخر مهما كانت الظروف، مؤكدة على المعلمين بعدم المغادرة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول.

اقرأ أيضاً
بجميع المحافظات.. جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول

الأحد المقبل.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد.. «التعليم» تحسم الجدل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق