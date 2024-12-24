الرعاية الصحية: تكلفة تشغيل التأمين الصحي الشامل بالصعيد تجاوزت 27.5 مليار جنيه حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم الصعيد (الأقصر وأسوان)، وذلك منذ تطبيق المنظومة بهما وحتى الآن.

إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تخطى 22 مليون خدمة طبية وعلاجية

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد شهدت تسجيل نحو 2.3 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 27.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تخطى 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك من خلال 172 منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، منهم 21 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، ثاني المحافظات تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمحافظة أسوان، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجراء ما يقرب من 350 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيها كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.

إجراء 1.2 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة

واستكمل أنه قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم الصعيد أكثر من 13.7 مليون خدمة طب أسرة،من خلال 155 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالمحافظتين، بالإضافة إلى إجراء 1.2 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف: تم اعتماد 117 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).

واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن "تحسين مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة وذلك من خلال تمكين السكان من الوصول إلى خدمات طبية متطورة بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن التطورات المحققة في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد تعكس التزام الدولة بدمج الإقليم في مسيرة النهضة والتنمية الوطنية".

وأعرب عن فخره بتخطي نسبة رضاء المنتفعين لدى قاطني إقليم الصعيد عن خدمات التأمين الصحي الشامل 90%، وخاصة في محافظة أسوان التي يتم تشغيل المنظومة بها تجريبيًا مع العلم أن محافظة أسوان من المحافظات النائية ومترامية الأطراف.

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