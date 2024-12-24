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«الثقافة» تحتفل بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون في «روما» |صور - أخبار كلمتك

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«الثقافة» تحتفل بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون في «روما» |صور - أخبار كلمتك

«الثقافة» تحتفل بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون في «روما» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - احتفلت وزارة الثقافة بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، في أمسية ثقافية وفنية مميزة أضاءت العاصمة الإيطالية بروما بروح مصرية فريدة، مؤكدة استمرارية الروابط الثقافية والفنية بين مصر وإيطاليا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

بدأت الاحتفالية بافتتاح الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية، ونائبة السفير المصري في إيطاليا السيدة نيفين السعيد، معرضًا للفن التشكيلي تحت عنوان الحركة اللانهائية» للفنان أحمد بشر، الذي أذهل الحضور بأسلوبه المبتكر في التعبير البصري عن موضوعات الحركة والإنسانية، مستخدمًا الألوان والتكوينات الديناميكية بطريقة آسرة.

احتفالية وزارة الثقافة
احتفالية وزارة الثقافة

تلا ذلك عرض فيلم وثائقي قصير استعرض تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى الآن، مسلطًا الضوء على الدور البارز لمديري الأكاديمية عبر العقود، بما في ذلك تجربة الفنان فاروق حسني كمدير سابق ووزير الثقافة الأسبق. وتم عرض فيلم خاص يوثق إسهاماته في تطوير الأكاديمية وتعزيز مكانتها العالمية.

احتفالية وزارة الثقافة

واختُتمت الاحتفالية بحفل موسيقي أبدعت فيه مديرة الأكاديمية وعازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى، التي قدمت مقطوعات موسيقية مصرية وعربية تنوعت بين الكلاسيكية والمعاصرة، بمصاحبة فرقة موسيقية دولية ضمت عازفين من مصر وإيطاليا ولبنان والبرازيل.

أضافت الأمسية حالة من السحر والجمال الموسيقي، حيث عزفت مقطوعات لعمالقة الموسيقى المصرية مثل عمر خيرت، ورياض السنباطي، وسيد درويش.

احتفالية وزارة الثقافة

وتزامن الاحتفال مع إصدار كتاب تذكاري يوثق تاريخ الأكاديمية المصرية للفنون بروما منذ نشأتها، مشيدًا بدورها الرائد في تعزيز الثقافة والفنون على المستوى العالمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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