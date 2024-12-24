«الثقافة» تحتفل بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون في «روما» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - احتفلت وزارة الثقافة بمرور 95 عامًا على تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، في أمسية ثقافية وفنية مميزة أضاءت العاصمة الإيطالية بروما بروح مصرية فريدة، مؤكدة استمرارية الروابط الثقافية والفنية بين مصر وإيطاليا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

بدأت الاحتفالية بافتتاح الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية، ونائبة السفير المصري في إيطاليا السيدة نيفين السعيد، معرضًا للفن التشكيلي تحت عنوان الحركة اللانهائية» للفنان أحمد بشر، الذي أذهل الحضور بأسلوبه المبتكر في التعبير البصري عن موضوعات الحركة والإنسانية، مستخدمًا الألوان والتكوينات الديناميكية بطريقة آسرة.

تلا ذلك عرض فيلم وثائقي قصير استعرض تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى الآن، مسلطًا الضوء على الدور البارز لمديري الأكاديمية عبر العقود، بما في ذلك تجربة الفنان فاروق حسني كمدير سابق ووزير الثقافة الأسبق. وتم عرض فيلم خاص يوثق إسهاماته في تطوير الأكاديمية وتعزيز مكانتها العالمية.

واختُتمت الاحتفالية بحفل موسيقي أبدعت فيه مديرة الأكاديمية وعازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى، التي قدمت مقطوعات موسيقية مصرية وعربية تنوعت بين الكلاسيكية والمعاصرة، بمصاحبة فرقة موسيقية دولية ضمت عازفين من مصر وإيطاليا ولبنان والبرازيل.

أضافت الأمسية حالة من السحر والجمال الموسيقي، حيث عزفت مقطوعات لعمالقة الموسيقى المصرية مثل عمر خيرت، ورياض السنباطي، وسيد درويش.

وتزامن الاحتفال مع إصدار كتاب تذكاري يوثق تاريخ الأكاديمية المصرية للفنون بروما منذ نشأتها، مشيدًا بدورها الرائد في تعزيز الثقافة والفنون على المستوى العالمي.