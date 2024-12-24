محافظة الجيزة تطلق حملة شاملة لرفع كفاءة شوارع إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن بدء حملة واسعة النطاق لرفع كفاءة وتطوير ورصف العديد من شوارع حي إمبابة.

وبدأت أعمال التطوير من شارع الحرية، ومن المقرر أن تشمل الحملة العديد من الشوارع الأخرى بالحي، وذلك باستخدام بلاط الإنترلوك الذي يضمن متانة وجمالية الرصف.

أهداف الحملة

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية للحي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وتطوير أحيائهم، حيث تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع سكان إمبابة.

ويشمل المشروع رصف العديد من الشوارع ببلاط الإنترلوك عالي الجودة، والذي يتميز بمتانته وقدرته على تحمل العوامل الجوية المختلفة، كما يساهم في تصريف مياه الأمطار بشكل أفضل ويقلل من التلوث الضوضائي.

وأكدت محافظة الجيزة على أهمية هذا المشروع في تطوير الحي، مشيرًة إلى أن اختيار بلاط الإنترلوك جاء بعد دراسة متأنية لما يمثله من حل مثالي للمشكلات التي تواجه الشوارع التقليدية.

وأضافت المحافظة أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الحي سيشهد خلال الفترة المقبلة تحولًا ملحوظًا في مظهره العام.

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