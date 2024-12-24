الرياضة - 09:16 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - بكري: الجماعة الإرهابية تتمنى الخراب لمصر والشعب يعي جيدا أهدافها الخبيثة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - بكري: الجماعة الإرهابية تتمنى الخراب لمصر والشعب يعي جيدا أهدافها الخبيثة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2024). 

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة وذلك اليوم الثلاثاء 24-12-2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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