"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2024).

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة وذلك اليوم الثلاثاء 24-12-2024.

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