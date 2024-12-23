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وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

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وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - توقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن يصل عدد السائحين خلال 2024 إلى 15 مليوناً و300 ألف سائحٍ بحلول نهاية العام، بنمو سنوي 5%، مرجحاً أن يشهد العام المقبل نمواً بنفس النسبة.

وأضاف شريف فتحي، في مقابلة مع «الشرق»، على هامش مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن البلاد بحاجة لمضاعفة الطاقة الفندقية خلال 6 سنوات كحد أقصى، مشيراً إلى وجود خطط لتطوير مناطق معينة، على غرار ما يحصل في منطقة الأهرامات.

عن نشاط تطبيق «إير بي إن بي»، أوضح وزير السياحة والآثار أن ما تريده الحكومة هو أن تشرف وزارة السياحة على عمل التطبيق لضمان السلامة والأمن والنظافة للمقيمين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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