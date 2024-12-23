أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 مساءً -  

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم التي تمتلك تجارب متميزة في التعليم الجامعي، لما تسهم به في توفير فرص تعليمية تُصقل المهارات الأكاديمية للباحثين المصريين بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. 

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية والدولية، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون في البرامج التعليمية المختلفة، وزيادة الشراكات في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية مقدمة من جمهورية لاتفيا لدراسة برنامج الماجستير المشترك "إستراتيجيات تصميم الخدمات والإبداع" (Strategies and Design Innovations in Service)، الذي تقدمه أكاديمية الآداب اللاتفية بالتعاون مع جامعة لابلاند الفنلندية وأكاديمية الآداب الاستوائية، في إطار برنامج Erasmus Plus، ويأتي هذا الإعلان طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2024/2025.

ويستقبل البرنامج سنويًا نحو 30 طالبًا دوليًا، مع تخصيص منح دراسية لـ 20 طالبًا من برنامج Erasmus Mundus، من بينهم 5 منح موجهة لطلاب من منطقة إدارة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI).

ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس في أحد المجالات التالية: (الآداب، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، الصحافة والإعلام، إدارة الأعمال، القانون).

ويُفتح باب التقديم للبرنامج سنويًا حتى منتصف فبراير، مرورًا بمراحل اختيار متعددة تشمل انتقاء المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية عبر وسائل التواصل المرئي خلال شهر أبريل.

وتُعلن النتائج النهائية لاحقًا، على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر من كل عام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق