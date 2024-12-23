الرياضة - 08:30 - استعدادات وطوارئ في البيوت.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - استعدادات وطوارئ في البيوت.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - جولد مان ساكس: مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - جولد مان ساكس: مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - هل ينتقل بغداد بونجاح إلى الأهلي؟.. الشمال القطري يكشف لـ كلمتك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - هل ينتقل بغداد بونجاح إلى الأهلي؟.. الشمال القطري يكشف لـ كلمتك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تتحدث عن الحرب - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تتحدث عن الحرب - أخبار كلمتك

القبائل اليمنية تتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

القبائل اليمنية تتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية حفاظًا على سلامة المواطنين (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية حفاظًا على سلامة المواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية حفاظًا على سلامة المواطنين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الخاصة بالعقارات التي تمثل خطورة داهمة علي المواطنين. 

bbe5420601.jpg

وتم الانتهاء من تنفيذ قراري إزالة لعقارين بحارة عبدالرحمن فلفل المتفرع من شارع عثمان محرم، وذلك حفاظًا على سلامة المارة في تواجد من قوات مديرية أمن الجيزة وقد تم رفع كافة الأنقاض بالكامل.

7f05555259.jpg

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي عقارات تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، وأهمية استمرار جهود حي الطالبية في تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

bb6094c74e.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق