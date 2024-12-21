الرئيس السيسي يدعو الشعب للوقوف بجانب الدولة ويحذر من الشائعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالاستمرار في الوقوف بجانب دولتهم، واستكمال مسيرة التنمية والنهضة التي بدأتها البلاد.

وقال الرئيس السيسي، خلال حوار له على هامش زيارته لأكاديمية الشرطة: «بقول للمصريين خلوا بالكم متقعدوش كل شوية تهدوا في بلدكم، لو استكملتوا مسيرة النهضة كمان 10 سنين انتوا هتبقوا في حتة تانية ودولتكم هتكون دولة متكاملة وغنية».

وشدد الرئيس السيسي، على عدم الاستماع أو الالتفات للشائعات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل، لافتا إلى أن هذه الشائعات هدفها تخريب البلاد ليس إلا.

وتابع: «الشائعات يتم عملها بالاتفاق مع أجهزة مخابرات من دول تانية، وأنا لا أخص أي دولة، في النهاية خصوم مصر لن تتوقف، العبرة هنا بصمود الفريق، والفريق هنا هو الشعب اللي بيقف ورا جيشه وشرطته».

واختتم الرئيس السيسي قائلا: «أي دولة الدرع ليس الجيش والشرطة فقط وإنما هو الشعب، الشعب هو درع الدولة».