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مصر ضمن 10 دول أفريقية تمتلك أضخم أساطيل للطائرات التجارية - أخبار كلمتك

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مصر ضمن 10 دول أفريقية تمتلك أضخم أساطيل للطائرات التجارية - أخبار كلمتك

مصر ضمن 10 دول أفريقية تمتلك أضخم أساطيل للطائرات التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية تمتلك أضخم أساطيل للطائرات التجارية، وفق تقرير متخصص عن أبرز تلك الأساطيل في القارة السمراء.

وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا اليوم: أصبح الطيران التجاري وهو جزء من الطيران المدني ضرورة، حيث يسهم في التغلب على بعض التحديات الفريدة التي تواجه بعض دول القارة مثل المسافات الشاسعة، وضعف شبكة الرحلات الجوية التجارية، أو صعوبة الوصول إلى المناطق النائية.

وأضاف التقرير: تلعب الطائرات التجارية دورا أساسيا في تسهيل عمليات الشركات الكبرى والحكومات وكبار الشخصيات الذين يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم من التنقل السريع والفعال.

ويعتمد نجاح قطاع الطيران التجاري والخاص على قدرته في تلبية احتياجات النخبة من رجال الأعمال، عبر تقديم خدمات مخصصة مثل الحجوزات الفورية وتوفير مجموعة متنوعة من الطائرات التي تلائم متطلباتهم الخاصة.

وذكر التقرير أن قائمة الدول الإفريقية في هذا الصدد ضمت أيضا، جنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، والمغرب، والجزائر، وأنجولا، وبتسوانا، وناميبيا، وتنزانيا.

ويسهم الطيران التجاري في دعم قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية.

ونبه التقرير إلى أنه رغم هذا النمو الملحوظ في القطاع، يواجه الطيران التجاري في إفريقيا تحديات كبيرة، منها التكاليف التشغيلية المرتفعة، والتعقيدات التنظيمية في بعض الدول، إلا أن هذه التحديات لا تمنع القطاع من الاستمرار في النمو والتطور، بما يعكس أهمية الطيران التجاري في تعزيز اقتصادات القارة وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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