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رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات «أجيال مصر الرقمية» - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات «أجيال مصر الرقمية» - أخبار كلمتك

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات «أجيال مصر الرقمية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات المبادرات الرقمية «أجيال مصر الرقمية»، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل المبادرات «براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية».

وأكد رئيس الجامعة خلال فعاليات المبادرة على حرص الجامعة المستمر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من خلال تأهيل الطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعات والخريجين على نظم وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى دور هذه المبادرات في بناء الجمهورية الجديدة، وضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل لتأهيل خريجين مؤهلين تكنولوجيًا وقادرين على قيادة المستقبل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تأهيل العنصر البشري لتحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، من خلال تدريب جيل جديد مؤهل تكنولوجيًا في مجالات متعددة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، والعمل الحر.

وأوضح الدكتور إبراهيم الطحان، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، أن المبادرات تم تنفيذها بكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات، حيث بدأت مبادرة «أشبال مصر الرقمية» في 9 فبراير 2024، بمشاركة 445 متدربًا من المرحلتين الإعدادية والثانوية، بينما تم تنفيذ مبادرة «رواد مصر الرقمية» بدءًا من 28 يونيو 2024، بمشاركة 56 متدربًا من طلبة الجامعات والخريجين.

و تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية مصر 2030، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية بناء الإنسان المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور إبراهيم الطحان، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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