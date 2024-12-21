جامعة عين شمس ضمن أفضل 24% من جامعات العالم في تصنيف الاستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - حققت جامعة عين شمس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف الاستدامة، حيث احتلت المركز 574 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة، متقدمة 121 مركزًا عن العام الماضي. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة.

يعتمد تصنيف QS للاستدامة على ثلاثة معايير رئيسية هي: الأثر البيئي، الأثر الاجتماعي، والحوكمة، إضافة إلى ثمانية معايير فرعية تركز على تأثير الجامعة في المجالات البيئية والاجتماعية.

وفي تصنيف المقياس الأخضر Green Metric، تقدمت الجامعة إلى المركز الخامس محليًا، بعدما كانت في المركز السادس العام الماضي، واحتلت المرتبة 354 عالميًا من بين 1477 جامعة ومؤسسة أكاديمية تقدمت لهذا التصنيف، مع انضمام 290 جامعة جديدة هذا العام. بذلك، أصبحت جامعة عين شمس ضمن أفضل 24% من جامعات العالم في مجال الاستدامة البيئية.

يعتمد تصنيف Green Metric على ست معايير تشمل: التقدم في البحث العلمي، استهلاك المياه، استهلاك الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، استخدام وسائل النقل المستدامة، والبنية التحتية المستدامة.

أكدت الدكتورة غادة فاروق حرص إدارة الجامعة على التحول إلى "جامعة خضراء ذكية مستدامة"، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الجامعة في تحقيق الاستدامة مقارنة بالجامعات الحديثة. كما أكدت اتخاذ الجامعة لخطوات كبيرة في حوكمة استخدام الطاقة الكهربائية، المياه، المخلفات الصلبة، والنقل داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن الاهتمام بالمعايير المجتمعية وإدارة المخاطر وقياس الانبعاثات الكربونية.