جداول امتحانات برنامج اللغة العربية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2024/2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - جداول امتحانات برنامج اللغة العربية.. تزامنًا مع اقتراب بداية ماراثون الامتحانات، أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، جداول امتحانات برنامج اللغة العربية للترم الأول لكافة الفرق.

جداول امتحانات برنامج اللغة العربية بكلية الإعلام

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عبر صفحة الإرشاد والتسجيل للكلية، جداول امتحانات برنامج اللغة العربية للمستويات الأربعة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2024-2025.

موعد بدء امتحانات برنامج اللغة العربية بكلية الإعلام

ويبدأ برنامج الإعلام العربي للطلاب، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 من ديسمبر الجاري، لكافة الفرق الدراسية، وذلك طبقًا للمواعيد المعلنة في الجداول.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات

وقد حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي، موعد عقد وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 4 يناير، ويتم عقد الامتحانات طبقًا لطبيعة كل كلية.

موعد إجازة نصف العام 2025

وطبقًا لخريطة العام الدراسي الحالي، تبدأ إجازة نصف العام لطلاب الجامعات من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام لطلاب الجامعات حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

خريطة العام الدراسي في الجامعات

- بدأ العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2024 لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.

- تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

- تبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

- يتم تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.