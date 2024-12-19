وزير البترول يبحث مع شركة «إيني» الإيطالية خطط زيادة الإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة "إيني" مارتينا أوبيتزي، والوفد المرافق لها، أنشطة وبرامج عمل شركة "إيني" الإيطالية في مصر، وموقف تقدم الأعمال في مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك في إطار استعراض خطوات التعاون خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، والجهود المشتركة لدفع العمل قدمًا خلال العام الجديد.

ورحب الوزير، خلال اللقاء اليوم الخميس، بمسئولي الشركة الإيطالية، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة "إيني" الإيطالية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، والدور المحوري للشركة في ضخ استثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر.

وأكد الوزير أهمية البناء على الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين، وكان من نتائجها إعطاء دفعات مهمة لأعمال شركة إيني في مصر، والتي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة.

وناقش الجانبان، برنامج العمل لشركة "إيني" في إطار خطة قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال في مناطق امتياز الشركة المختلفة بالبحر المتوسط، والصحراء الغربية، والدلتا، وسيناء، وبحث الخطوات المستقبلية المشتركة في إطار العمل على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.