جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى حرصنا على تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، ومؤكداً على ضرورة تقديم الدعم للجيش اللبناني، لتمكينه من أداء مهامه في تعزيز الاستقرار بلبنان الشقيق، وبما يدعم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على دعم مصر كافة مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسئوليات دقيقة في ظل ظروف صعبة، وقد شدد الرئيس على استعداد مصر الدائم لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها النواة لاستعادة الاستقرار الإقليمي، كما تم التأكيد على حرص البلدين على استقرار سوريا وسلامة وأمن شعبها ووحدة أراضيها، وحذر الجانبان من توسع دائرة الصراع، مؤكدين ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية لاستعادة السلم الإقليمي.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يستعرضان الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي: يجب الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية

الرئيسان السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الشئون النيابة: لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق