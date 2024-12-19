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فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من المجر لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

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فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من المجر لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من المجر لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً -  أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية والاستفادة من التجارب المتميزة في توفير فرص للطلاب المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

 

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026

 وأعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية لمرحلة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)، وذلك وفقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025 /2026.

تشمل هذه المنح عددًا من المجالات، منها: الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات، التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى التخصصات الطبية مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة، وكذلك التخصصات التي تخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان بأنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري على الرابط نفسه. علمًا بأن آخر موعد للتقدم هو 16 /1 /2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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