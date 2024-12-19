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تعليم الجيزة تؤجل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع.. اعرف المواعيد الجديدة - أخبار كلمتك

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تعليم الجيزة تؤجل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع.. اعرف المواعيد الجديدة - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تؤجل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع.. اعرف المواعيد الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً -  أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تأجيل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب المراحل الدراسية المختلفة.

وجاء هذا القرار بعد أن كانت المواعيد السابقة قد حددت بدء الامتحانات في 23 ديسمبر الجاري، إلا أنه تقرر تأجيلها لتقام في أيام 2، 4، 5 و9 يناير المقبل.

وأكدت  مديرية تعليم الجيزة أن الجدول الزمني التفصيلي لجميع المراحل سيتم الإعلان عنه قريبًا، داعية الطلاب والآباء إلى متابعة الإعلانات الرسمية للمدارس والمديرية.

 

أسباب تأجيل امتحانات المستوى الرفيع بالجيزة

 لم يتم الإعلان رسميًا عن الأسباب وراء هذا التأجيل، إلا أن مثل هذه القرارات غالبًا ما تتخذ بهدف توفير فرص أفضل للطلاب للاستعداد لامتحاناتهم، أو لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية.

ونصحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب بالاستفادة من هذه الفترة الإضافية لمراجعة دروسهم جيدًا والتركيز على المواد التي يشعرون بضعف فيها، كما نصحتهم بمتابعة الإعلانات الرسمية للمدارس والمديرية للحصول على أحدث المعلومات حول مواعيد الامتحانات والتفاصيل الأخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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