اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية بالفسطاط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية بالفسطاط - أخبار كلمتك

محافظة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية بالفسطاط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً -  نظمت محافظة القاهرة صباح اليوم معرضًا للـ حرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة، ويستمر لمدة ٣ أيام حتى ٢١ ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع  الهيئة العامة للتنمية السياحية.

"معلومات الوزراء" يستعرض مؤشرات الحرف التراثية واليدوية عالميًا ومحليًا.. أكثر من 2 مليون شخص يعملون بالقطاع حتى يناير 2024.. و360.8 مليون جنيه إجمالي مبيعات المعارض الداخلية

في عيدها القومي، محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية (صور)

 وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية، مشيرًا إلى أهمـية إقامة المعرض في هذه المنطقة حيث تعد منطقة مصر القديمة إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض يهدف إلى التمكين الاقتصادي لصانعي الحرف اليدوية لصونها واستدامتها، كما أنه يعبر عن حرص الدولة على نقلها للأجيال القادمة وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومعايير التنمية المستدامة حيث تعد مهارة تصنيع الحرف اليدوية إحدى مجالات التراث الثقافي الغير مادي طبقًا لاتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣.

ويتضمن المعرض أعمال لذوي الهمم من الحرف اليدوية، وأعمال متميزة لصناع الحرف التراثية من الأخشاب، والنحاس، والإكسسوار، والمكرمية، والجلود، والديكوباج، والسجاد اليدوي،والخوص، والفخار، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات | الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق