محافظة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية بالفسطاط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - نظمت محافظة القاهرة صباح اليوم معرضًا للـ حرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة، ويستمر لمدة ٣ أيام حتى ٢١ ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.

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وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية، مشيرًا إلى أهمـية إقامة المعرض في هذه المنطقة حيث تعد منطقة مصر القديمة إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض يهدف إلى التمكين الاقتصادي لصانعي الحرف اليدوية لصونها واستدامتها، كما أنه يعبر عن حرص الدولة على نقلها للأجيال القادمة وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومعايير التنمية المستدامة حيث تعد مهارة تصنيع الحرف اليدوية إحدى مجالات التراث الثقافي الغير مادي طبقًا لاتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣.

ويتضمن المعرض أعمال لذوي الهمم من الحرف اليدوية، وأعمال متميزة لصناع الحرف التراثية من الأخشاب، والنحاس، والإكسسوار، والمكرمية، والجلود، والديكوباج، والسجاد اليدوي،والخوص، والفخار، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

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