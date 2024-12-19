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إدارة التجنيد تدفع عددًا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية بالداخل والخارج (صور) - أخبار كلمتك

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إدارة التجنيد تدفع عددًا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية بالداخل والخارج (صور) - أخبار كلمتك

إدارة التجنيد تدفع عددًا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية بالداخل والخارج (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:45 مساءً -  دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية والقضائية إلى دولتى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر المقيمين بدول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى ومنحهم شهادات المعاملة وإنهاء مواقفهم التجنيدية، وذلك حرصًا من القيادة العامة القوات المسلحة على دعم أبناء الوطن بالخارج بإعتبارهم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى العظيم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن تواجدهم خارج مصر.

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إدارة التجنيد والتعبئة

 وفى سياق متصل قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية فى محافظة شمال وجنوب سيناء ومناطق حلايب وشلاتين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجانًا فى أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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