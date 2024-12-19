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ثناء ومديح وآيات شكر لمصر، قادة قمة الثماني يوقعون في سجل التشريفات بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

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ثناء ومديح وآيات شكر لمصر، قادة قمة الثماني يوقعون في سجل التشريفات بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

ثناء ومديح وآيات شكر لمصر، قادة قمة الثماني يوقعون في سجل التشريفات بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً -  استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي.

وحرص القادة المشاركون في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي، على التوقيع  في سجل التشريفات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

 

قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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