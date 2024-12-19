صيدلة عين شمس تُنظم ملتقى التوعية الصحية الثالث " طريقك لحياة صحية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة "ملتقى التوعية الصحية الثالث" بعنوان: "تناول الطعام بشكل جيد، عش بشكل جيد" (Eat Well Live Well)، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والأستاذ الدكتورة أماني أسامة كامل عميد الكلية.

صيدلة عين شمس تُنظم ملتقى التوعية الصحية الثالث " طريقك لحياة صحية"

شارك في الفعالية طلاب برنامج فارم دي (2024/2025)، حيث قدموا عروضًا توعوية متميزة تضمنت ملصقات ومنشورات ركزت على أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. شملت المبادرة توضيحًا علميًا لأنواع الغذاء الأساسية، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية، مع استعراض الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول هذه العناصر، مثل السمنة والنقرس، وكذلك الأمراض الناتجة عن نقصها، مثل الأنيميا والهزال وسوء التغذية.

كما شملت الفعالية إرشادات حول كيفية الوقاية والعلاج من تلك الأمراض من خلال نظام غذائي متوازن يضمن تناول الكميات المناسبة من الغذاء، بما يُعزز صحة الطلاب ويُساهم في بناء وعي صحي مستدام داخل المجتمع الجامعي، حيث أن التغذية السليمة ليست اختيار، بل أسلوب حياة يُعزز من جودة الصحة العامة، ويُمهد لمستقبل أكثر إشراقًا.

وفي سياق اخر نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لقاء تحت عنوان "الجيل القادم من طب الأسنان الشراكة مع الذكاء الاصطناعي" وذلك في إطار نشاطات وحدة تعليم طب الأسنان المستمر المقدمة من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الكلية.

طب أسنان عين شمس تناقش الجيل القادم الشراكة مع الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ولاء محمد حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف دينا صفوت مدير وحدة تعليم طب الأسنان المستمر.

ناقش اللقاء آخر التطورات الخاصة بالذكاء الأصطناعي في مجال طب الأسنان في التشخيص والمفاضلة بين خطط علاجية مقترحة مختلفة وتنفيذ هذه الخطط العلاجية بأفضل الطرق، وقد ساهمت الفعالية في خلق قنوات تواصل بين التخصصات المختلفة لطب الأسنان والتخصصات ذات الصلة وإتاحة الفرصة للتعرف على مجالات التعاون والتطوير.

جمع هذا التجمع المتميز محاضرين متميزين، وقادة ذوي رؤية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لطب الفم والأسنان وتحدياته وإمكانياته المستقبلية للأطباء والباحثين والمعلمين على حد سواء.

وقد عزز هذا الحدث مكانة جامعة عين شمس كجامعة رائدة في تطوير تعليم طب الأسنان ومواكبة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة القطاع الصحي والطبي للمجتمع وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالنفع على محور التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقات طب الأسنان الإكلينيكي.

وخلال اللقاء تناول الدكتور شهاب الدين صابر أستاذ علاج الجذور بجامعة عين شمس والجامعة البريطانية في مصر مهام التعلم العميق لأبحاث طب الأسنان للحث على البحث العلمي.

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