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السيسي: الاستثمار في الشباب عماد أوطاننا بالحاضر والمستقبل - أخبار كلمتك

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السيسي: الاستثمار في الشباب عماد أوطاننا بالحاضر والمستقبل - أخبار كلمتك

السيسي: الاستثمار في الشباب عماد أوطاننا بالحاضر والمستقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً -  رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف قادة قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر، وأكد الرئيس السيسي على روح التكامل والتعاون بين دول المنظمة.

وأكد الرئيس السيسي أن قمة اليوم تركز على الاستثمار في الشباب عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل.

وشارك الرئيس  السيسي في افتتاح فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر.

واستقبل الرئيس  السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني  للتعاون الاقتصادي.

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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اليوم، انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

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