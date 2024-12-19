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بسام راضي: سفارة مصر في روما تستعيد عددا من القطع الأثرية المهربة - أخبار كلمتك

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بسام راضي: سفارة مصر في روما تستعيد عددا من القطع الأثرية المهربة - أخبار كلمتك

بسام راضي: سفارة مصر في روما تستعيد عددا من القطع الأثرية المهربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً -  قال السفير بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، إنه فى إطار استراتيجية مصر لاستعادة إرثها التاريخي الأثري والفنى المهرب خارج البلاد،  وخاصة الذي ينتمي للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها والمهربة بطرق غير شرعية، نجحت السفارة أمس في تسلم عدد من القطع الأثرية الفرعونيّة التى تعود إلى العصر القديم، مؤكدا أن السفارة المصرية فى روما تولى أولوية قصوى لهذا الملف الهام مشيدا بالتعاون الإيجابي المثمر الذى يبديه الجانب الإيطالي في هذا السياق فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين حيث تم خلال العامين الماضيين استعادة عدد من القطع الأثرية وأجزاء من جداريات فرعونية.

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السفارة في روما تستعيد عددا من القطع الأثرية الفرعونية المهربة

وقامت السلطات الإيطالية متمثلة فى الجهاز الأمنى الإيطالى الكاربنيارى (قوات الدرك) بتسليم السفارة رسميًا القطع الأثرية التى عثر عليها مؤخرًا، وقد قامت مسؤولة السفارة بمتابعة الشؤون الثقافية والآثار المستشارة سارة عطية باستلام القطع تمهيدًا لنقلها إلى موطنها الأم مصر.

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وأكد السفير بسام راضي أن الآثار المهربة خارج البلاد تخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية."

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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