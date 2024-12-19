الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، وأماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك": "تشير آخر صور الأقمار الصناعية لتكاثر السحب الرعدية على السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار غزيرة، ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، كما أنه متوقع أيضًا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

وأوضحت أنه سيكون هناك أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار خفيفة ليلًا على مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس- القاهرة - الجيزة - القليوبية).

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية السريعة تتعرض لها البلاد، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن تشهد مطروح أمطارًا غزيرة إلى رعدية يصاحبها حبات البرد، وقد تتشكل السيول على بعض المناطق فى المحافظة، وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



طقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 17

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 19

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22

السويس: الصغرى 10 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24



كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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