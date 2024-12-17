سائق التاكسي الذي أعاد 8 ملايين جنيه لصاحبها يكشف سبب رفضه مكافأة مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - قال سامح جبر سائق التاكسي الذي أعاد 8 ملايين جنيه لصاحبها: "أول حاجة فكرت فيها لما لقيت الفلوس إني أقوم بإعادتها لصاحبها، وزوجتي قالت لي الفلوس دي لازم ترجع لأصحابها".

مكالمات بسبب 8 ملايين جنيه

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”:"عملت إعلان على الفيس بوك علشان أرجع الفلوس لأصحابها وجالي أكثر من 300 مكالمة تليفون وكل واحد يقولي أرقام شكل، ومنهم واحد قال لي أنا ضايع مني 12 مليون جنيه".

وأضاف: "واحد اتصل بيا قالي إيه رأيك نعمل مشروع مع بعض بالفلوس اللي انت لقيتها، وطبعا رفضت لإنها هتبقى فلوس حرام".

وأشار سائق التاكسي: "صاحب الفلوس أعطاني أمارة كاملة بمواصفات الشوال ولونه وعدد الرزم، وعرضوا عليا مكافأة مليون جنيه ولكن لا أقبل جنيه إلا من عرقي وتعبي وشقايا".

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وتابع: أول لما الواحد يلاقي فلوس بالكمية دي يذكر ربنا علشان ربنا يبعد عنه وسواس الشيطان.

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