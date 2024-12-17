الشركة المنتجة للإنسولين محليا توضح تفاصيل طرحه في الأسواق لمرضى السكر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - قال الدكتور إبرام وجيه، مدير عام شركة إيفا فارما مصر المنتجة للإنسولين محليًا، أن خطوة إنتاج الإنسولين بمصر تمثل إنجازًا كبيرًا لملايين المرضى المصريين الذين يعانون من مرض السكري.

ماذا يعني صناعة الإنسولين في مصر؟

وتابع: أن صناعة الإنسولين بمصر تعد أمنًا قوميًّا، فهي تساهم بشكل مباشر في توفير علاج مستدام للمرضى، وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما أن التعاون بين شركة ايفا فارما والمصنعين العالميين مثل جلارجيفين أسهم في تطوير منتج إنسولين عالي الجودة وبسعر تنافسي للغاية.

توفير الإنسولين المصري بسعر أقل 40% من المستورد

وأضاف وجيه، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الشركة تسعى لتوفير الإنسولين للمواطنين بسعر أقل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% مقارنة بالمنتجات المستوردة، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى.

وتم طرح المنتج في الصيدليات منذ حوالي أسبوعين، ولاقى استحسانًا كبيرًا من قبل المتخصصين والمرضى على حد سواء، كما أن الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى مليون وحدة إنسولين يوميًا، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المصري بالكامل، كما أن الشركة بصدد التوسع في تصدير المنتج إلى أكثر من 56 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما يعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لصادرات الأدوية في المنطقة.

سعر عبوة الإنسولين المحلي

وأوضح وجيه، أن سعر العبوة التي تحتوي على خمس جرعات من الإنسولين تبلغ 779 جنيهًا، وهو ما يعد توفيرًا كبيرًا مقارنة بأسعار المنتجات المستوردة التي قد تصل إلى حوالي 1200 جنيه، كما أن الشركة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المنتج الوطني، مع تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تحسين حياة مرضى السكري في مصر والعالم.

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، احتفالية إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي.

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