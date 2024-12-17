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8 شروط للمشاركة بقرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

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8 شروط للمشاركة بقرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

8 شروط للمشاركة بقرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - حددت وزارة السياحة والآثار عدة شروط في المواطنين الراغبين بالمشاركة في قرعة الحج السياحي موسم 2025، والتي تضمن فوز الراغبين في عمل مناسك الحج.

شروط التقدم لقرعة الحج السياحي 

وتضمنت الشروط التي حددتها وزارة السياحة لقبول المواطنين بـ قرعة الحج السياحي والآثار كالتالي:

  • ألا يقل عمر المتقدم للحج عن 25 عامًا (رجال وسيدات) ميلاديا
  • يسمح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارا من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم
  • الحصول على أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة المصرية أو الجانب السعودي
  • ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19 فبراير 2025
  • ألا يقل عمر المرافق لمقدم الطلب عن 12 عاما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة
  • عدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة
  • إحضار صورة من شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الأنفلونزا الموسمية للذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا
  • وجود بطاقة رقم قومي سارية

وتختتم وزارة السياحة والآثار في الـ 20 من ديسمبر الجاري تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

 قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري.

 يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي 

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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