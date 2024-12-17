تفاصيل تورط موظفة في تزوير أوراق طلاب وتسجيلهم وهميًا بمدرسة خاصة بالهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - شهدت إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة واقعة فساد غير تقليدية، كان بطلها موظفة أرشيف تعمل بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الجيزة.



تبين أن الموظفة المعنية حضرت إلى إدارة الهرم التعليمية لتقديم أوراق لاعتماد إثبات قيد لـ 20 طالبًا من صفوف مختلفة، وهم في الأصل مقيدون في المدرسة التي تعمل بها. ومع ذلك، تبين أن الأوراق التي قدمتها مختومة بخاتم مدرسة أخرى، وهو ما أثار الشكوك حول صحة الوثائق المقدمة.



وفقًا لمصادر في إدارة الهرم التعليمية، فقد انتابت مسئولة شئون الطلاب شكوك حول الأوراق التي تقدمت بها الموظفة من إحدى المدارس الخاصة لاعتماد إثبات قيد 20 طالبًا.

وعلى إثر ذلك، طلبت منها ترك الأوراق لمراجعة السجلات، وبعد التحقق، تبين أن الطلاب المقيدون في الأوراق لا ينتمون إلى المدرسة التي زعمت الموظفة أنها قدمت الوثائق منها، بل تم تسجيلهم في مدرسة أخرى.

تحرير محضر بالواقعة

وأضافت المصادر ذاتها أن الإدارة التعليمية بالهرم حررت محضرًا لإثبات الواقعة، وأبلغت إدارة المدرسة التي تنتمي إليها تلك الموظفة، واتخذت المدرسة قرارها بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وألقي القبض على الموظفة وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق معها في اتهامها بالتزوير في محررات رسمية.

وتحمل القضية رقم ٦٤٦٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنح الهرم.

وأوضحت المصادر أن بيانات الطلاب المكتوبة في إثباتات القيد التي كانت الموظفة المتهمة تريد اعتمادها مكتوبة بقلم حبر قابل للمسح، ما يعني أنها كانت تسعى للحصول على ختم اعتماد الإدارة التعليمية (ختم النسر) ثم تقوم بمحو بيانات الطلاب ووضع بيانات طلاب آخرين بجنسيات أخرى والحصول على مقابل مالي مقابل ذلك الفعل.

وأكدت المصادر أنه تم ضبط الموظفة وأنها تمتلك مجموعة أختام لعدد من المدارس الخاصة، وتم احتجازها على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

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