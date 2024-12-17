السيسي يزف بشرى سارة لخريجي كليات الحاسبات العام الحالي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مستعدون أن يكون هناك نسبة من طلاب وطالبات كليات الحاسبات والمعلومات في الأكاديمية العسكرية العام الحالي، بعد عقد الاختبارات الكاملة".

كشف واختبارات لخريجي الحاسبات

وأضاف "السيسي" خلال حديثه وهو يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية: "أي عدد من خريجي الحاسبات يتقدم للاختبار ويجتاز وينجح في الاختبارات سيتم قبوله في الأكاديمية العسكرية العام الحالي".

اختيار كتلة من خريجي الحاسبات بالأكاديمية العسكرية

وتابع: "مستعد اختار كتلة مناسبة من خريجي الحاسبات وعمل لها تأهيل لمدة عامين في الأكاديمية العسكرية ومنحهم درجة الماجستير، ويكون الباب مفتوح لهم للعمل في القطاع المدني، مع التنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات لتوفير كادر في التخصص مؤهل لسوق العمل".

وتابع: نحن بصدد خلال العام الحالي قبول من 2000 إلى 2500 خريج من خريجي الحاسبات بالأكاديمية العسكرية، ومنحهم خلال عامين درجة الماجستير وتوفير لهم فرص عمل من خلال وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات.

وأضاف: هذا سيكون مسار لسنوات قادمة وليس لمرحلة مؤقتة، والقوات المسلحة ستنفق على هذا التأهيل خدمة للمجتمع لوضع هذا الخريج في مستوى راق في التشغيل.



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