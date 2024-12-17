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النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى السعودية - أخبار كلمتك

النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى السعودية - أخبار كلمتك

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النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

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النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - في ضوء حرص النيابة العامة على التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش زيارة النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب، قام النائب العام والوفد المرافق بجولة بمدينة الرياض، وزيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له.

هذا، وقد استقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD، حيث شرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام ومرافقيه الخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

وقد أشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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