وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم متطوعي أحسن صاحب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة واليوم العالمي للتطوع بتكريم عدد من المشاركين والمتطوعين في مبادرة أحسن صاحب وحملة هنوصلك، بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة.

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

وعقد الحفل في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، واللواء أركان حرب محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحاتم متولي ممثلا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي وزارات التعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان والتربية والتعليم، والثقافة.

وشهدت الاحتفالية تكريم الموهوبين من المشاركين في مسابقة أحسن صاحب للمواهب، بجانب تكريم المحافظات التي شاركت في الحملة ومسؤولي الحملة في المحافظات المختلفة، كما تم تكريم قيادات ومسؤولي حملة هنوصلك.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في تلك الاحتفالية تحت قبة أعرق مؤسسة تعليمية في مصر؛ جامعة القاهرة العظيمة، وبين رحاب العلم ووسط طلاب العلم؛ حيث الاحتفال بختام أنشطة مبادرة "أحسن صاحب"، والتي استهدفت بناء الوعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أبناؤنا الذين أصبحوا الآن فخر لأسرهم، وأصبحوا الآن يعيشون عصرًا ذهبيًا من الاهتمام والتكريم برؤية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دمج الاشخاص ذوي الأعاقة في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا نجدد التزامنا النبيل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، التزامنا تجاههم بالمحبة والمودة والصداقة، كعوامل مهمة لدمجهم الكامل في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، في هذه المبادرة التي نجحت الوزارة في بناء شراكة قوية مع واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني لتعظيم قدرات المتطوعين في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسة صناع الحياة، وهو جزء من استراتيجية الوزارة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعميق التعاون من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فهذا الملف يعد أحد أهم وأبرز ملفات الوزارة وفي مقدمة اهتماماتها.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للشباب المتطوعين في هذه المبادرة؛ فهم الكنز في رحلة وزارة التضامن الاجتماعي ورجالها على الأرض، ونقوي بالشباب وننهض بأفكارهم، ونسعد بنجاحاتهم.

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