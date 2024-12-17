هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟ الصحة تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - انتشر القلق بين المواطنين في الآونة الأخيرة، بشأن متحور كورونا الجديد، وزادت معه التساؤلات حول وصوله مصر، وذلك بسبب انتشار نزلات البرد خلال شهر ديسمبر.

وكثرت المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار المتحور الجديد في شتى أنحاء مصر، ولذلك نفت وزارة الصحة ذلك في بيان رسمي، وصرحت: "لا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وإرساله بشكل ممنهج عبر مجموعات الـ(واتساب) من وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الوفاة".

تصريح رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح

وأكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح في تصريحات تليفزيونية أن الوضع في مصر مستقرًا، وأنه من الطبيعي انتشار نزلات البرد و الانفلونزا خلال فترة الشتاء.

وصرح الدكتور أمجد الحداد بأن ذلك ليس مؤشرًا لانتشار متحور كورونا الجديد، وذلك لعدم وجود دلائل كافية لانتشاره، مضيفًا أن التحورات الأخيرة لفيروس كورونا جعلته أقل قوة وأصبح مشابه لأعراض نزلات البرد المعتادة.

تصريح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة و السكان

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة و السكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاطًا ملحوظًا للفيروسات التنفسية بشكل عام، وأكد أن فيروس كورونا أصبح أقل حدة، ويعامل معاملة الانفلونزا و نزلات البرد، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا في مايو 2023.

أعراض متحور كورونا الجديد

-فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق.

-آلام في العضلات والمفاصل.

-ضيق في التنفس لكنه يظهر في الحالات المتقدمة.

-الإسهال.

-الغثيان.

-ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

-سعال جاف مستمر.

-الشعور بالإرهاق الشديد.

-سيلان الأنف.

-التهاب الحلق.

كم تستغرق مدة أعراض متحور كورونا الجديد:

تظل أعراض متحور كورونا الجديد مستمرة من 7 أيام حتى 14 يومًا، وقد تزيد لكن بنسب متفاوتة في الحدة.