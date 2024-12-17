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خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت  هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:21:19

درجة الحرارة الصغرى:11:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:19

درجة الحرارة الصغرى: 12:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:20

درجة الحرارة الصغرى: 05:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:26

درجة الحرارة الصغرى: 08:12

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية  على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة فى بعض المناطق غدا الاربعاء والخميس  .

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مطروح تكون  خفيفة على كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية على فترات متقطعة غدا الأربعاء.

وتشهد مطروح أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الخميس وأمطار متوسطة مساء على البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية.

وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة  يوم الجمعة المقبلة.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية من السبت إلى الاثنين المقبل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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