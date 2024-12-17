الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعي في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع عدد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفى كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بأسيوط لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تحذير من ارتفاع الأمواج بخليج العقبة وشرم الشيخ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق