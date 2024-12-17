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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدًا ويناقش هذه الملفات - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدًا ويناقش هذه الملفات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدًا ويناقش هذه الملفات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

 اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بـمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عنه. 

الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة


كما يتناول المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المواطنين والرأي العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتوضيح الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والسياسات الحكومية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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