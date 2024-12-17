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مدبولي: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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مدبولي: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

مدبولي: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي معاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.

اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص مصر في هذا الصدد على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوهًا لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة.

 دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل

وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، في العديد من المجالات، التي تمثل أولوية مُشتركة لدول الحوض، وتخدم أهداف التنمية بها.  

ومن جانبه، تطرق وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى جهود الوزارة من خلال بعثاتها الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

حرص مصر التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، في هذا الإطار، أن مصر تحرص على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة.

كما استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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