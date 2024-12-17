عبر شحنات جوافة وملابس.. إحباط 3 محاولات لتهريب سجائر وأدوية ومستحضرات تجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وشرطة تأمين البضائع بقرية البضائع وإدارة الأمن الجمركي، من إحباط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والبذور الزراعية.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر CACC، اشتبه في مشمول البيان الجمركي رقم 83851 لسنة 2024 والصنف المقر عنه طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن فاكهة (جوافة) مصدرة إلى دولة إنجلترا، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المشمول، وتبين وجود 3000 علبة سجائر ماركة مارلبورو وميريت مخبأة داخل كراتين الجوافة، وبلغت قيمة التعويض الجمركي 546 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك، تم تشكيل لجنة لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 76186 لسنة 2024 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية، وتبين وجود كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية، وبلغت قيمة التعويض الجمركي 295 ألف جنيه

وكانت المحاولة الثالثة في نفس الجمرك أيضا، وتم تشكيل لجنة لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 77015 لسنة 2024 والصنف المقر عنه ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية وتبين وجود عدد 96 علبة بذور كنتالوب داخل المشمول، وبلغت قيمة التعويض الجمركي مبلغ 38 ألف و400 جنيه.

قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي بأرقام 3 و6 و7 لسنة 2024 وإخطار الجهات المختصة بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع

يأتي ذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.