معاشات شهر يناير 2025.. موعد وأماكن الصرف بالزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - معاشات شهر يناير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة.

معاشات شهر يناير 2025

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موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنتِ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2025، من يوم 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

الفئات المستفيدة من قرار المعاشات

1- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1500 جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

2- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.

3- كل صاحب معاش يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش حاليا، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

4- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

5- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

6- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.