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معاشات شهر يناير 2025.. موعد وأماكن الصرف بالزيادة - أخبار كلمتك

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معاشات شهر يناير 2025.. موعد وأماكن الصرف بالزيادة - أخبار كلمتك

معاشات شهر يناير 2025.. موعد وأماكن الصرف بالزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - معاشات شهر يناير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة.

معاشات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنتِ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2025، من يوم 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

زيادة المعاشات

الفئات المستفيدة من قرار المعاشات

1- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1500 جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

2- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.

3- كل صاحب معاش يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش حاليا، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

4- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

5- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

6- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

زيادة المعاشات أول يناير 2025

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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