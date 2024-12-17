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مشروع جديد للربط السككي بين مصر والسودان.. وزير النقل يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

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مشروع جديد للربط السككي بين مصر والسودان.. وزير النقل يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

مشروع جديد للربط السككي بين مصر والسودان.. وزير النقل يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - في إطار خطة الدولة المصرية للربط مع دول الجوار والدول الأفريقية وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والسودان الشقيقة.

وقع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم - القائم بأعمال وزير النقل السوداني، اليوم الثلاثاء، على محضر الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان، وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 الف دينار كويتي.

وزيرا النقل في مصر والسودان

وأكد الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل وحتى أبو حمد مروراً بوادي حلفا وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد ) وذلك لتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من المشروع، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.

وزيرا النقل في مصر والسودان

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما، كما سيساهم في خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة في مسار الخط.

وزيرا النقل في مصر والسودان

موضحا أن هذا المشروع يعد جزءا هاما للربط مع السودان الشقيق الذي يتم الربط معها عن طريق 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حاليا بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

ومن جانبه قدم وزير النقل السوداني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم مع السودان، مؤكدا أن هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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