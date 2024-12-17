الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

من 15 إلى 421 جنيها، ننشر لائحة غرامات وعقوبات السكك الحديدية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من 15 إلى 421 جنيها، ننشر لائحة غرامات وعقوبات السكك الحديدية 2025 - أخبار كلمتك

من 15 إلى 421 جنيها، ننشر لائحة غرامات وعقوبات السكك الحديدية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مع اقتراب  العام الجديد 2025، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيها وتصل إلى 421 جنيها، وفقا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.

قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

  • ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيها.
  • ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيها.
  • القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.
  • التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.
57af97c928.jpg
  • استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيها.
  • استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيها.
  • استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.
  • استقلال قطارات vib وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة  40 جنيها.
  • استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيها.

لائحة العقوبات والمخالفات والجزاءات لركاب القطارات

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تفاصيل الإجراءات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من القانون الخاص بالسكك الحديدية.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات اعتماد لائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب.

ce7eed338f.jpg


وقال المصدر إن السكك الحديدية حتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقا لقرار سيادى يحدد هذه الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل وبالتالى فقد أجزاء كبيرة من قيمته خاصة أن بعض الغرامات لا تتخطى جنيها واحدا وبالتالى لابد من تعديل الغرامات والجزاءات.

ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبته حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة في هذه المتعلقات بناء على الوزن التقديري لها، باعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديدية.

ed1b76e092.jpg

وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية، غرامة استقلال القطار بدون تذكرة وغرامة التدخين وغرامة الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب حيث لا يمكن استقلال القطارات بتذكرة في درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا، وغرامة الجلوس في مقعد محجوز للغير ويضاف إلى هذه الغرامات غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات.

0597424e2b.jpg

وحددت السكك الحديدية العديد من النقاط المهمة بالقانون الجديد للسكك الحديدية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا حول نظام محكم للغرامات ككل يشمل وضع مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من يخالف قانون السكك الحديدية، وبالتالى أصبح القانون بوابة يمكن من خلالها مضاعفة الغرامات الموقعة على الراكب عشرات الأضعاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة، الخميس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق